Näyttämötaiteilija Urho Somersalmi surmasi vaimonsa eläkelahjaksi saamallaan kirveellä, eikä jättänyt Kansallisteatteria kuolemankaan jälkeen – Uusi kirja kokoaa Helsingin hirveät kummitustarinat

Kaupunki

Näyttämötaiteilija Urho Somersalmi surmasi vaimonsa eläkelahjaksi saamallaan kirveellä

Monesti

Kansallis­teatterin

Hetkessä

Kummitustarinat

urbaaneihin kummitustarinoihin liittyy aaveoletettujen tuntemattomaksi jäävä henkilöllisyys. Rauhattomina kaupungilla ja sen vanhoissa rakennuksissa vaeltelevat harmaat ja mustat herrat ja valkoiset rouvat vailla kummempaa tarinaa.Toisinaan juuri tunnettu surullinen tarina selittää kummitustarinan. Yksi Kansallisteatterin tarinoista liittyy talossa pitkän uran tehneeseen Urho Somersalmeen https://www.hs.fi/haku/?query=urho+somersalmeen (1888–1962).Komean sankarin ja ensirakastajan rooleissa kansalle tutuksi tullut näyttämötaiteilija päätti elämänsä omin käsin hirttäytymällä 73-vuotiaana. Ennen huhtikuussa 1962 tekemäänsä itsemurhaa Somersalmi surmasi pitkäaikaisen kumppaninsa Aili Somersalmen https://www.hs.fi/haku/?query=aili+somersalmen . Tapahtumien dramaattisuutta lisää se tosiasia, että astalonaan hän käytti näyttelijäliitolta eläköitymislahjaksi saamaansa kirvestä.Kansallisteatterissa liikkuvan tarinan mukaan Somersalmi on kuolemansa jälkeen nähty kuljeskelemassa kummituksena teatterin käytävillä kirves kädessään.käytävät näyttämöiden takana ovat hämäriä ja sokkeloisia. Lämpiön seinillä menneiden aikojen teatteriväen muotokuvat tuntuvat seuraavan katseillaan, kun valokuvaaja asettelee Vanessa Kairulahtea https://www.hs.fi/haku/?query=vanessa+kairulahtea ja Karolina Kouvolaa https://www.hs.fi/haku/?query=karolina+kouvolaa mieleiseensä kohtaan.”Kappas, täällä on tuttuja”, Kairulahti huomaa ja nyökkää naisten takana olevan ison muotokuvan suuntaan.Maalaus esittää, ketäpä muutakaan kuin Urho Somersalmea, jonka tarina löytyy Kairulahden ja Kouvolan kirjasta Helsingin henget. Kuvaajakin yllättyy. Sattumaa?Ainakin tapahtuma riittää nostattamaan niskavilloihin kihelmöivän tuntemuksen.on kummitustarinan ainekset: kokemus jostakin kummallisesta tai selittämättömästä sattumasta ja sopivat olosuhteet.Samanlaisia selittämättömiä tarinoita uskontotietelijät Kairulahti ja Kouvola ovat keränneet kirjaksi, joka julkaistiin juuri elokuun alussa. Helsingin henget esittelee Kansallisteatterin lisäksi kolmisenkymmentä muutakin paikkaa, jossa kerrotaan kummittelevan.Kirja on oikeastaan jatkoa Helsingin kaupunginmuseon kummituskävelyille, jotka Kairulahti on tuottanut.Kirjassaan Kairulahti ja Kouvola kutsuvat Helsinkiä yhdeksi Euroopan aavepääkaupungiksi.”Titteli on tahallisen provosoiva, koska Suomessa ollaan helposti liian vaatimattomia. Meidän kummitustarinamme ovat silti ihan kansainvälistä tasoa”, Kairulahti sanoo.Samalla Helsingin kummitustarinat kuitenkin heijastelevat kaupungin ja Suomen historiaa. Ne kertovat paljon esimerkiksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista.”Monesti kummitustarinat ovat kuin moraalisia opetuksia siitä, että kannattaa elää tietyllä tavalla tai saattaa joutua vastaamaan teoistaan vielä tuonpuoleisessakin”, Kouvola lisää.Ajatus on tietysti tuttu useimmista uskontokäsityksistä.Yllättävän moni kummitustarina kertoo Kouvolan mukaan siitä, kuinka käy naiselle, joka ei käyttäydy, kuten hänen odotetaan käyttäytyvän. Kummitukseksi kerrotaan päätyneen muun muassa Bockin talona tunnetussa rakennuksessa piikana työskennelleen nuoren naisen, joka hirttäytyi, kun ei saanut vastakaikua rakkaudelleen talon isännältä.ovat usein keskenään hyvin samanlaisia, mutta niissä näkyy tietyn ajan ja paikan vaikutus. Perusteemoihin kuuluvat traagiset rakkaustarinat, joutuminen henkirikoksen tai muun epäoikeudenmukaisen kohtalon uhriksi tai se, että jokin asia on kuoleman takia jäänyt keskeneräiseksi.Myös populaarikulttuuri on värittänyt kuvaa tuonpuoleisesta ja kummituksista. Se tarkoittaa, että esimerkiksi elokuvissa esitetyt kummituskuvaukset vaikuttavat siihen, miten ja minkälaisia aavehavaintoja ihmiset saattavat kokea.”Jo 1800-luvun spiritistit pettyivät siihen, että ihmisten kertomukset kummituksista alkoivat muistuttaa niitä tarinoita, joita julkaistiin esimerkiksi sanomalehdissä”, Kouvola kertoo.Kummitustarinoilla on myös tapana muovaantua kertojansa mukana. Kansallisteatterinkin aaveista on liikkeelllä useampia eri versioita. Joissakin tarinoissa kirveen kanssa kulkeva mieshahmo on muuttunut päättömäksi mieshahmoksi.”Olemme kuulleet näistä kirjassakin olevista tarinoista useita eri versioita. Aina joku tulee sanomaan, että hei tuo on väärää tietoa”, kertoo Kairulahti.

Mutta voiko kummitustarina olla väärää tai oikeaa tietoa?

Kairulahti

”Mielestäni ei. Ei kummitustarinoista ole olemassa faktatietoa”, Kouvola sanoo.Juuri nämä puolet Kairulahtea ja Kouvolaa kummitustarinoissa innostavat. Heidän tarkoituksensa ei ole osoittaa kummituksia todellisiksi tai mielikuvituksen tuotteiksi. Uskontotieteilijöinä he kertovat olevansa kiinnostuneempia tarinoista ja ihmisten kokemuksista.ja Kouvola kuuluvat siihen harvalukuiseen joukkoon, joka voi perustellusti sanoa tehneensä kummitusten kanssa töitä ilman, että heidän uskottavuutensa kärsii niiden silmissä, jotka eivät aaveisiin usko.

Mikä kummituksissa kiehtoo?

Moni

Helsingissä riittää kummittelevia paikkoja

Helsingin