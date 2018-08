Suomalaisia miniasuntoja kauhistellaan jo ulkomailla, sanoo kaupunkiprofessori Mari Vaattovaara – ”Köyhille rakennetaan hellahuoneita”

Kaupunki

Suomalaisia miniasuntoja kauhistellaan jo ulkomailla, sanoo kaupunkiprofessori Mari Vaattovaara – ”Köyhille ra

Kaupunkimaantieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaattovaara

Britanniassa

Kaupunkiprofessori

Vaattovaara