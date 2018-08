Kaupunki

Vantaan pelättyä terveysasemien lakkautuslistaa ei tullutkaan – Päiväkoteihin halutaan suurta ja yksityistä

Vantaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasten

Peruskouluikäisten

Ammattiopetuksessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen