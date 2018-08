Kaupunki

Helsinki suunnittelee sairaalapäivystyksistä luopumista – Päivystykset siirtyisivät Husille vuodenvaihteessa

on luopumassa omista sairaalapäivystyksistään Malmilla ja Haartmanissa vuodenvaihteessa. Päivystyksien on loppiaisen aikaan tarkoitus siirtyä osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (Hus).Lopullisen päätöksen liikkeenluovutuksesta tekee Helsingissä myöhemmin valtuusto. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa tiistain kokouksessaan.taustalla on viime vuonna voimaan tullut päivystysasetus, joka komentaa yhdistämään perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautiset päivystykset esimerkiksi kuten Vantaan Peijaksessa on toimittu jo jonkin aikaa. Helsingissä asiaa valmistelleet Husin ja kaupungin yhteiset työryhmät linjasivat jo aiemmin, että järkevintä olisi siirtää päivystykset kokonaan Husin pyöritettäväksi.Muutos koskisi siis Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystyspoliklinikoita ja päivystystä suoraan tukevia osastoja, samoin Haartmanin sairaalan alla hallinnollisesti aiemmin ollutta lasten päivystystä. Hammashoito virka-ajan ulkopuolella kuuluu myös samaan pakettiin.Sosiaali- ja kriisipäivystys sen sijaan jäisi yhä kaupungin vastuulle.omistaa kaupunki, joka vuokraisi niitä edelleen Husille. Reilu 500 työntekijää on tarkoitus siirtää kaupungilta sairaanhoitopiirille vanhoina työntekijöinä.Siirtyvän toiminnan vuosittaiset kustannukset ovat noin 78,3 miljoonaa euroa. Sairaansijoja päivystysosastoilla on yhteensä 179.Riippumatta tulevan sote-uudistuksen toteutumisesta ja aikataulusta Helsinki on viime vuosina muutenkin siirtänyt palveluitaan sairaanhoitopiirille. Päivystyksien lisäksi ensi vuonna olisivat siirtymässä välinehuolto ja sisäiset kuljetukset, myöhemmin ehkä myös sisätautien poliklinikka.