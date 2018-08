Kaupunki

Taiteiden yössä räpätään, rummutetaan ja unelmoidaan – HS esittelee 10 menovinkkiä Helsingin tapahtumiin

Taiteiden yö

1. Human net, ihmisverkko Senaatintorilla

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Unelmia ja utopioita Annantalolla

Annantalolla

3. Helsingin Kaupunginteatterin Taiteiden yö

Helsingin

4. Kaapelitehtaan Taiteiden yö

Kaapelitehdas

5. HAM: Graffitin yö

Museolla

6. Glitter & Glamour

Barbie The Icon -näyttely

7. Plastic Pony -retrospektaakkeli

Värikkäistä

8. Räppää ja rummuta

Malmitalossa

9. Etno-Espa

Elokuinen

10. Singa open air karaoke

Singa Open Air Karaoke

https://www.helsinginjuhlaviikot.fi/taiteidenyo/