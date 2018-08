Kaupunki

Helsinginkadulle uusia pyöräteitä – kaupunki muuttaa raitiovaunu­pysäkkien paikkoja

perusparannus saa jatkoa. Kaupunki kunnostaa jalkakäytäviä, rakentaa uusia pyöräteitä ja parantaa raitioliikenteen sujuvuutta risteyksissä.Edellinen iso perusparannusurakka Helsinginkadun Brahenkentän ja Hämeentien välisellä osuudella valmistui kaksi vuotta sitten.Jo aiemmin rakennettuja punaisia pyöräteitä on nyt määrä jatkaa länteen kohti Sturenkatua. Samalla kaupunki kunnostaa jalkakäytäviä ja siirtää joidenkin ratikkapysäkkien paikkoja.Läntiselle Brahenkadulle on luvassa yksisuuntainen punaisella massalla päällystetty pyörätie pohjoisen suuntaan. Eteläsuuntaan poljetaan pääosin ajoradalla.Peruskunnostus ulottuu myös Kaarlenkadulle.Helsingin kaupunkiympäristö arvioi, että kokonaisurakka maksaa yli kaksi miljoonaa euroa. Kunnostusurakka on määrä toteuttaa aikaisintaan vuonna 2020.Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee katusuunnitelmia tiistaina.