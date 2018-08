Valtion virastotalon tilalle nousee asuntoja Tikkurilassa – rakennusyhtiö Peab voitti keskeisen korttelin suunnittelukilpailun

Kaupunki

Valtion virastotalon tilalle nousee asuntoja Tikkurilassa – rakennusyhtiö Peab voitti keskeisen korttelin suun

Suunnitelmat

Valtion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielotien

Tikkurilan vanhojen toimistokortteleiden myllerryksestä ovat täsmentyneet. Valtion virastotalon kortteliin osoitteessa Kielotie 15 sijoittuu 500–600 uutta asuntoa lähivuosina.Uusien kerrostalojen tieltä puretaan 1970-luvun alussa valmistunut valtion virastotalo, jossa on ollut muun muassa poliisin ja ulosottoviraston toimitiloja.Rakentaminen voi alkaa, kun kaupunki on saanut asemakaavoituksen valmiiksi.kiinteistöyhtiö Senaattikiinteistöt on valinnut Kielotie 15 suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi rakennusyhtiö Peabin. Suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen.Vapaarahoitteisia asuntoja on luvassa yhteensä 20 000 kerrosneliötä ja ara-tuotantoa 8 500 kerrosneliötä. Kortteliin tulee päiväkoti, ja runsas tuhat neliötä liiketilaa.Kerrostalot ovat pääosin 6–8-kerroksia, mutta Kielotien ja Lummetien kainaloon on nousemassa 10-kerroksinen asuintalo.mullistus jatkuu seuraavassa korttelissa osoitteessa Kielotie 13 Vantaan kaupunki on purkamassa vanhan talon ja rakennuttamassa tykkänään uuden toimistotalon.Siihen sijoittuu noin 800 työntekijää hajallaan olevista toimitiloista eri puolilta Tikkurilaa. Tämän toimistotalon on määrä valmistua vuonna 2020.