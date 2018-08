Jätkäsaaren kaduille hylätyillä tavaroilla sisustaisi pienen asunnon – Suuret roskat eivät mahdu jäteputkiin, mutta se ei selitä jätekasoja

Kaupunki

Jätkäsaaren kaduille hylätyillä tavaroilla sisustaisi pienen asunnon – Suuret roskat eivät mahdu jäteputkiin,

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tieto

Suuret

Helsingissä

Vaikka

Jäteputkijärjestelmät