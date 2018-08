Kaupunki

HSL:n mobiililippu täytyy jatkossa ostaa uudella sovelluksella – paitsi jos käytössäsi on Windows Phone

Helsingin seudun liikeen

Vanha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HSL Mobiililippu -sovelluksesta ei voi jatkossa ostaa lippuja Android- ja iPhone-älypuhelimilla. Käyttäjien on 1.9. alkaen ostettava mobiililippu uudella HSL-sovelluksella.Windows Phone -puhelimien käyttävät voivat ostaa lipun vanhalla mobiililippusovelluksella. He voivat ostaa lippuja siihen asti, kunnes lippujen hinnoittelussa siirrytään uuteen vyöhykemalliin. Uudistuksen on tarkoitus tapahtua vuoden 2019 alussa.ja uusi sovellus eivät ole yhteydessä toisiinsa, joten esimerkiksi tiedot ostetuista lipuista eivät siirry vanhasta sovelluksesta uuteen.Uudella sovelluksella voi ostaa kerta- ja vuorokausilippujen lisäksi aikuisten 30 vuorokauden lippuja. Sovelluksessa on myös Reittiopas, joka kertoo kulkuyhteyksien lisäksi niille tarvittavan lipun.Uuden HSL-sovelluksen lataaminen on maksutonta. Sovellus toimii puhelimissa, joissa on joko iOS 9.0 tai Android 5.0 tai niitä uudempi käyttöjärjestelmä.