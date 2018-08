Kaupunki

Keskustakirjasto Oodi avautuu ajallaan joulu­kuussa, mutta Kirjasto 10 suljetaan sen alta jo alku­syksystä

Helsingin

Oodiin

keskustakirjaston eli Oodin on tarkoitus avata ovensa suunnitellusti joulukuussa. Sen tieltä lakkautettava Kirjasto 10 sulkee ovensa jo paljon aiemmin, syyskuun viimeisenä päivänä.Postitalossa sijaitseva kirjasto on alkanut muistuttaa sulkemisestaan ihmisille sivuillaan ja myös silloin, kun ihminen merkitsee varaamansa kirjan noutopaikaksi Kirjasto 10:n. Noutopaikkaa on toki aina mahdollista muuttaa verkossa.Ennen Oodin avajaisia lähimmät kirjastot ovat Rikhardinkadun kirjasto ja Kallion kirjasto.tulee työntekijöitä yhteensä 20 eri kirjastosta, mutta kuitenkin eniten Kirjasto 10:stä.Oodi avaa ovensa joulukuussa. Helsinki maksaa lähes sadan miljoonan uudesta kirjastosta noin kaksi kolmasosaa ja valtio yhden kolmanneksen.