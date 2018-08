Kaupunki

Hautausmailta Uudellamaalla varastettuja koriste-esineitä saatu poliisin haltuun

Itä-Uudenmaan

Esineet päätyivät

poliisi on saanut haltuunsa toiminta-alueellaan sijaitsevilta hautausmailta varastettuja koriste-esineitä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Esineet ovat pääasiassa pronssisia. Itä-Uudenmaan poliisilaitos toimii 15 kunnan alueella Uudenmaan itä- ja keskiosissa.Syylliseksi epäiltyä tai epäiltyjä ei kuitenkaan ole tavoitettu.poliisille, kun yksityishenkilö löysi Vantaalta hylättynä yli 180 koriste-esinettä, joita epäillään varastetuiksi hautausmaalta.”Tutkinnassa ei ole pystytty ilmoitustietojen perusteella yksilöimään esineiden asianomistajia”, poliisi kertoo.Asianomistajat voivat käydä tunnistamassa esineet poliisin osoitteessa Kielotie 21, Vantaa. Esineet ovat nyt siellä. Ennen tunnistamaan menemistä on otettava poliisiin yhteyttä, puhelinnumero on 0295 436 584.