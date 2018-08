Kaupunki

Pyöräilijät saavat metroasemille pumppuja ja työkaluja

Pyöräilijät saavat metroasemille keltaisia huoltopukkeja. Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL tuo huoltopukit kaikille kantametron asemille.



”Huoltopukilla pyörän saa asetettua telineelle, jolloin huoltaminen on helpompaa. Lisäksi pukista löytyy monikäyttötyökaluja, kuten kuusiokoloavaimia tavallisimpien pulttien pyörittelemiseen ja akselin muttereihin lenkkiavain, jolla saa renkaan vaihdettua tai ketjun kiristettyä. Renkaiden täyttöä varten pukissa on jalkapumppu”, HKL kertoo tiedotteessaan.



Keltainen huoltopukki on jo Herttoniemen, Itäkeskuksen, Puotilan ja Rastilan asemalla. Tavoitteena on, että syksyn kaikki asennukset saadaan valmiiksi aikana.



Herttoniemessä ja Kampin Narinkkatorilla on pyöräkeskus, josta saa pyörän huoltoa varten ilmaisia neuvoja ja työkaluja lainaksi. Pyörän voi jättää myös maksulliseen pikahuoltoon. Pyöräkeskukset ovat auki lokakuun loppuun asti.