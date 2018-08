Vallisaaresta kuljetetaan mantereelle kymmeniätuhansia litroja wc-jätöksiä ja 75 kilometriä vessapaperia –Helsingin saaristomatkailun kasvun takana on ”näkymätön” apujoukko: Suomenlinnan vangit

Kaupunki

Vallisaaresta kuljetetaan mantereelle kymmeniätuhansia litroja wc-jätöksiä ja 75 kilometriä vessapaperia –Hels

Kun

Alueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesi- ja viemäriverkoston

Virtsaa

Kuivakäymälät