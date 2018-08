”Matkaan menisi julkisilla noin tunti”, Lotta Martio sanoo – Postien kato tuntuu jo Helsingissäkin: puistolalaisten lähin posti siirrettiin Vantaalle

Kaupunki

”Matkaan menisi julkisilla noin tunti”, Lotta Martio sanoo – Postien kato tuntuu jo Helsingissäkin: puistolala

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikilla

Viestintävirasto

Selvityksen

Viestintäviraston

Vaikka

Postin