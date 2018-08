Kaupunki

Kasvisruoka

on pahaa, hän sanoi. Hän, lapseni, kertoi haluavansa paljon mieluummin lempiruokaansa pinaattilettuja.Ehkä paria pikkuasiaa pitää vielä kasvattajana vähän selventää.Toisaalta aikuisten ihmisten kasvisruokaan liittyvät argumentit ovat jälleen kerran olleet täsmälleen yhtä loogisia. Kaikki samat mukanokkelat heitot linsseistä, avokadoista, soijasta ja pupun ruokien rauhaan jättämisestä on taas kuultu, tällä kierroksella mausteena on ollut myös ah niin raikkaita sitaatteja Tuntemattomasta sotilaasta.Jotenkin tällä kierroksella pistää erityisesti silmiin tämä poikalapsille tehty karhunpalvelus puheissa. Että on kovin äijää olla tarkoituksella typerä, tosimieheyttä muka aivan.lihanhimon. Olemme lähes eilen siirtyneet katovuosia pelkäävästä Suomesta yltäkylläisyyteen. Totta kai pitkään perunalla ja puurolla pärjännyt kansakunta sekoaa punalaputetulla lihatiskillä, kun eläin ei äkkiä olekaan harvoin saatava herkku.Ymmärrän osin kasvisruokaan liittyvät ennakkoluulotkin.Iso osa ravintoloiden ja kauppojen kasvisruuaksi tarjoamasta oli vielä omassa nuoruudessakin mielikuvituksetonta mössöä huonoista aineksista. Ei tietenkään ole enää.Valinnanvaraa on valtavasti. Ei voi enää mitenkään käyttää sitä tekosyytä uskottavasti, että hyvää kasvisruokaa ei olisi, sitä on niin monenlaista ja helposti saatavilla.lähtökohdat ymmärrän, kasvisruokapäivien demonisointia kouluissa, työpaikoilla tai armeijassa en. Niin mitättömän pieni muutos ympäröivään todellisuuteenhan ne ovat. Ne letut ovat olleet ruokalistoilla ikuisuuden.Kasvisruokapäivien ydinviesti on muutenkin kohtuullisuus, ei täysi kieltäytyminen. Vaikka vegaaniksi ryhtyminen olisi jo ilmastonmuutoksen vuoksi eettisesti vahvasti perusteltua, meiltä vaaditaan hyvin paljon vähemmän.Vain olemaan ihan niin paljon ahnehtimatta, edes yhtenä päivänä silloin tällöin.Mutta eniten tämä sieppaa kaikkien niiden oman poikani kaltaisten keskenkasvuisten puolesta, jotka tätä kukkakaalipirtelöpuhetta taas joutuvat kuuntelemaan. Miten se pitkän päälle tarkoittaa kansanterveyden kannalta, että aikuiset miehet jatkuvasti mesoavat julkisuudessa siitä, miten kasvisten syöminen on muka inhottava pakko?Niin kauan kuin se mielikuvissa on ihmisten kiusaamista, on ihan turha valistaa mistään puolesta kilosta päivästä tai koristella koulun käytävää kuvilla ruokapyramideista. Niin kauan kuin tällaisia mielipiteitä viitsitään toistella, ei taatusti mene perille, että tasapainoisessa ruokavaliossa ne tuoreet ovat perusta eivätkä ylimääräisiä lisukkeita. Kasvisten jälkeen mietitään sitä muuta syömistä.Siksi tämä on niin vastuuton tapa puhua. Terveydestään huolehtiminen on miehekästä, sitäkin.