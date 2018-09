Kaupunki

Arabianrannassa avattiin yhteinen hävikkiruokakaappi – ”Toivottavasti asukkaat löytäisivät paikan”

Helsingin

Arabianrannassa aukesi keskiviikkona uusi yhteinen hävikkiruokakaappi. Alueen asukkaat voivat tuoda ylijääneitä raaka-aineita jääkaappiin, pakastimeen ja kuivakaappiin. Kaapeista voi myös hakea raaka-aineita ruoanlaittoon.”Idea sai alkunsa, kun näin televisiosta ohjelman, jossa esiteltiin community fridge, yhteinen jääkaappi”, idean Arabianrannassa lanseerannut Ida Larsson https://www.hs.fi/haku/?query=ida+larsson kertoo.Larssonin mielestä ajatus ruokahävikin pienentämisestä kuulosti hyvältä ja hän päätti selvittää, olisiko Arabianrannan asukkailla kiinnostusta yhteiseen hävikkikaappiin.

Idea

Kaapin

sai innostuneen vastaanoton ja Larsson päätti etsiä hävikkiruokakaapille sopivan tilan alueelta. Tilat yhteiselle jääkaappipakastimelle ja kuivakaapille löytyivätkin pian Arabian asukastalojen yhteisestä kohtaamispaikasta, Kääntöpaikalta.”Jääkaappipakastimenkin saimme lahjoituksena, kun sana kiiri”, Larsson kertoo.Larssonille selvisi, että vastaavanlainen hävikkikaappi oli käytössä myös Kotkassa. Sieltä hän sai vinkkejä, miten hävikkiruokakaapin toiminta kannattaa järjestää.Hävikkiruokakaappiin saa tuoda raaka-aineita, mutta esimerkiksi ylijäänyttä ruokaa sinne ei toistaiseksi voi tuoda, Larsson kertoo. Ruokien päiväyksiä tarkistetaan vähintään kerran viikossa. Kääntöpaikan henkilökunta on luvannut auttaa tehtävässä.avajaisia vietettiin keskiviikkona. Kaapit täyttyivät nopeasti muun muassa mausteista, kauraryyneistä ja linsseistä.Asukkaat olivat innostuneita ideasta ja ekologisuudesta.”Kaikki saavat tuoda ja hakea ruokaa oman tarpeensa mukaan. Ei tarvitse tuoda ruokaa, jotta sitä saisi ottaa”, Larsson sanoo.Hän toivoo asukkaiden löytävät hävikkiruokakaapille.”Toivottavasti yhteisö löytäisi paikan ja ottaisi sen omakseen”, Larsson toivoo.Ruokakaappi on auki aina silloin, kun Kääntöpaikalla on kerhotoimintaa.