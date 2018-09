Kaupunki

Joukkotappelu Vantaalla – kaksi miestä vietiin sairaalaan

Vantaan Hakunilassa tapahtui sunnuntain vastaisena yönä hieman ennen aamukolmea noin viiden 30–40-vuotiaan miehen välinen joukkotappelu.



Poliisi kertoo HS:lle, että kyseessä on todennäköisesti ollut kahden eri porukan välinen riita, mutta tapahtumien kulku on yhä epäselvä.



Poliisin mukaan miehet ovat lyöneet ja potkineet toisiaan. Yhtä uhreista potkittiin, kun hän makasi maassa. Mies sai vammoja pään alueelle ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Yhteensä kaksi tappelun osallista on viety sairaalaan, eikä poliisi ole vielä päässyt kuulemaan kaikkia.



Poliisi on ottanut tapauksen vuoksi kiinni kaksi ihmistä. Tapahtumien kulku on tässä vaiheessa vielä epäselvä, mutta asiaa tutkitaan pahoinpitelynä ja törkeänä pahoinpitelynä.