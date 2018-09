Yli 50-vuotias mies houkutteli teinitytöt kanssaan saunaan Espoossa – 15-vuotiaat onnistuivat pakenemaan tilanteesta lupaamalla järjestää paikalle vielä yhden alaikäisen tytön

Kaupunki

Yli 50-vuotias mies houkutteli teinitytöt kanssaan saunaan Espoossa – 15-vuotiaat onnistuivat pakenemaan tilan

15-vuotiasta tyttöä kanssaan saunaan houkutellut espoolaismies tuomittiin keskiviikkona Helsingin hovioikeudessa kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Hyväksikäyttötilanne tapahtui heinäkuussa 2015 Leppävaarassa, ja mies oli tuolloin 53-vuotias. Tytöt onnistuivat pakenemaan miehen asunnolta neuvokkaan juonen avulla.Toisiaan tuntemattomat mies ja tytöt olivat tavanneet ennen Espooseen siirtymistä sattumalta aamuyöllä grillikioskilla Helsingin keskustassa. Tilanne alkoi siitä, kun tytöt pyysivät mieheltä tupakkaa.Miehellä ei ollut tarjota savukkeita, mutta hän osti tytöille hampurilaiset. Mies myös kysyi tyttöjen nimiä ja ikää, ja nämä sanoivat olevansa 15-vuotiaita.Tämän jälkeen mies pyysi tyttöjä mukaan asunnolleen Leppävaaraan, jonne kolmikko myös lähti taksilla. Matkan aikana toinen tytöistä alkoi kuitenkin pelätä, että miehellä on pahoja aikeita, ja hän pyysi ystäväänsä viestittelemään heidän sijaintitietojaan muulle kaveripiirille.vastassa oli täysin kalustamaton asunto. Mies ryhtyi pian ehdottelemaan saunaan menoa, mutta tytöt empivät asiaa. Lopulta he eivät kuitenkaan uskaltaneet kieltäytyä.Tytöt jättivät vaatteet päälleen löylyihin siirtyessään. Tämä ei miestä miellyttänyt, vaan hän vaati tyttöjä riisuutumaan suomalaiseen saunakulttuuriin vedoten.Tytöt suostuivat riisuutumaan alusvaatteisilleen.Seuraavaksi tilanne eteni tyttöjen mukaan ahdistavaksi. Mies muun muassa sai erektion ja yritti avata toisen tytön rintaliivejä.Tilanne asunnolla oli tyttöjen mukaan sellainen, etteivät he pystyneet poistumaan sieltä. Asunto oli kahdessa kerroksessa, ja alakerran terassillakin oli korkea aita.hieman eri tavoin näyttöä siitä, mitä asunnolla tapahtui saunomisen jälkeen. Yhtä mieltä Espoon käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus ovat siitä, että mies rasvasi toisen tytön jalat ja kosketti tätä alushousujen päältä. Hovioikeus kuitenkin katsoo tuoreessa tuomiossaan, että esimerkiksi väitetystä jalkojen nuolemisesta ei ole riittävästi näyttöä.Rasvaustilanteen jälkeen tytöt ideoivat keinon, jolla he voisivat päästä poistumaan asunnosta.”He olivat keksineet kysyä [syytetyltä], voisiko heidän kaverinsa tulla asunnolle myös, mihin [syytetty], oli suostunut. Tytöt olivat sanoneet menevänsä tätä ystävää asemalle vastaan, vaikka heidän tarkoituksenaan ei ollut palata asuntoon”, oikeuden tuomiopapereissa kerrotaan.Pakojuonen syötin niellyt mies antoi tytöille puhelinnumeronsa, koska hän halusi varmistaa, että nämä löytävät takaisin asunnolle. Tytöt kuitenkin lähtivät kotiin, ja myöhemmin saunareissu päätyi poliisitutkintaan.esitutkinnassa tienneensä tyttöjen olleen 15-vuotiaita. Hän myös kiisti saunaan menemisen ja muun oleskelun asunnolla sisältäneen millään tavalla seksuaalisia tekoja.Oikeudessa ei uskottu miehen selityksiä. Miehen siis katsotaan tienneen tyttöjen olleen alle 16-vuotiaita ja järjestäneen saunareissun, jotta voisi harjoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä.Mies tuomittiin hovioikeudessa kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä seitsemäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Tuomio madaltui kuukaudella käräjäoikeuden aiemmin antamasta rangaistuksesta.Lisäksi tuomitun pitää maksaa toiselle tytölle 1 800 euron kärsimyskorvaukset, toiselle 1 500 euroa.