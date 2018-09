Kevan pääkonttorin ulkoseinien italialainen kivi antoi toistamiseen periksi, meneillään miljoonabudjetin remontti – ”Kyllähän tässä jotakin on mennyt pieleen”

Kaupunki

mennyt niin kuin piti. Alle kaksi vuosikymmentä sitten rakennettu eläkevakuutusyhtiö Kevan pääkonttori on jo toistamiseen julkisivuremontissa.Ongelma on sama kuin edellisessä, vuonna 2010 päättyneessä, julkisivuremontissa. Pintamateriaalina käytetty italialainen kivi ja sen alla olevat betonisaumat päästävät vettä läpi siihen malliin, ettei Kevan auttanut muuta kuin aloittaa kuluneena kesänä talon historian toinen julkisivuremontti.samainen, Helsingin ilmastossa onnettomaksi materiaaliksi osoittautunut, marmorinsukuinen travertiinikivi tunnetaan muun muassa Rooman Colosseumin ja 1600-luvulta peräisin olevan Pietarinkirkon rakennusmateriaalina. Sitä on käytetty myös Pietarissa sijaitsevassa Kazanin katedraalissa.Helsingissä huokoinen kivi on niin sanotusti tehnyt Finlandia-talot https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005678784.html . Finlandia-talon ulkoseinissä käytetty Carraran marmori, jota arkkitehti Alvar Aalto https://www.hs.fi/haku/?query=alvar+aalto halusi käyttää, ei tunnu kestävän pohjoiseurooppalaista lämmön ja kosteuden vaihtelua. Rakennuksella on edessään jopa 60 miljoonaa euroa kustantava julkisivun uudistaminen ja peruskorjaus.Travertiinikivellä on vähän samanlaisia ongelmia Helsinkiin sopeutumisessa.”Se ei vaan pidä”, kommentoi Kevan työympäristöpäällikkö Kristina Vuorela https://www.hs.fi/haku/?query=kristina+vuorela mukaan talon ensimmäisessä julkisivuremontissa pintakiviä ei irroitettu, vaan kivet vain saumattiin uudestaan. Urakka maksoi tuolloin noin 100 000 euroa.Toisella kertaa julkisivuremontti on paljon kalliimpi.”Kyllähän tämä kallista on, se on ihan selvä. Olemme jossain miljoonabudjetissa”, Vuorela sanoo.Suomen suurimpana eläkevakuuttajana tunnettu Keva toimii julkisilla varoilla, joten julkisivuremontti maksetaan kuntatyöntekijöille tarkoitetuista eläkevaroista. Vuorelan mukaan talo on kuitenkin kannattavampaa korjata kuin päästää rapistumaan.”Jos talon päästää huonoon kuntoon, niin ei sekään ole hyvää taloudenpitoa. Yritämme saada sen tämän vuoden puolella kuntoon.”julkisivuremontti tarkoittaa, että Kevan pääkonttorin julkisivusta irrotetaan päällimmäiset kivet, jotta remontoijat pääsevät käsiksi alla olevaan betoniin ja sen saumauksiin.”Nyt sitä yritetään korjata kunnolla”, Vuorela sanoo. ”Kaikki saumat, jotka on mahdollista uusia, yritetään uusia ja laittaa kaikki räystäätkin kuntoon. Sieltäkin on tullut vettä tosi paljon läpi”, hän kertoo.Osa pintakivistä on niin huonossa kunnossa, että niitä on jouduttu vaihtamaan uusiin. Finlandia-talon tapauksessa pohditaan nyt, pitäisikö Carraran marmori vaihtaa johonkin suomalaisia oloja paremmin kestävään materiaaliin kuten betoniin.

Oikaisu 5.9. kello 19.35: Remonttia ei makseta verorahoilla, vaan kuntatyöntekijöille tarkoitetuista eläkevaroista.