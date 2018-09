Vantaa tupeksi golfpuiston luvat ja valvonnan – Sisäinen raportti: Kaupunki luotti konsultteihin, asioihin ei kaupungin organisaatiossa perehtynyt kukaan

Kaupunki

Vantaa tupeksi golfpuiston luvat ja valvonnan – Sisäinen raportti: Kaupunki luotti konsultteihin, asioihin ei

Vantaan

HS on saanut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisäisen

Vantaa

Vantaan

Golfpuisto

Vantaan

Virastojen

Sisäinen