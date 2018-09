Kiskoremontin halvaannuttama Mannerheimintie kuumentaa tunteita – näyttelijä Antti Holman mielestä Helsingin keskustasta puuttuvat enää ”kiehuvat kyyt ja myrkkysavu”

Kaupunki

Kiskoremontin halvaannuttama Mannerheimintie kuumentaa tunteita – näyttelijä Antti Holman mielestä Helsingin k

Helsingin

Ehkäpä pahiten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hieman tahdikkaammin

Kysymykseensä siitä

Raitiolinjojen