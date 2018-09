Narkomaaneja, satanisteja ja Neuvostoliiton kurittamia – Espoolaisesta kummituskylästä on jäljellä enää kaksi autiotaloa, mutta niidenkin jälkeen alkaa uusi tarina Harmaaniityksi nimetty alue on kokenut muutaman vuoden aikana täydellisen muodonmuutoksen, jonka aikana rintamamiestalot ja kasvihuoneet on korvattu Mummolaksi nimetyllä vanhusten palvelutalolla ja pientalokokonaisuudella.