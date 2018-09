Helsinkiläismies keräsi lähes 33 000 tiedostoa lapsipornoa ja välitti tuhansia kuvia ja satoja videoita eteenpäin – Ehdollisen vankeuden lisäksi tuomittiin sakkoihin

Kaupunki

laajensi runsaassa kahdeksassa vuodessa lapsipornografiaa sisältäneen aineistonsa 78:sta lehtikuvasta lähes 33 000:een kuva- ja videotiedostoon.Lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukanneen materiaalin hallussapito ja levittäminen vuosien 2008–2016 välillä johti lopulta Helsingin käräjäoikeudessa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.Lisäksi käräjäoikeus katsoi, ettei ensikertalaisena ehdollisen tuomion saanut 53-vuotias mies olisi saanut riittävää rangaistusta ilman sakkoja. Siksi hänelle määrättiin 70 päiväsakkoa, joista kertyy maksettavaa yhteensä 2 380 euroa.Mies myönsi syytteet oikeiksi, mutta tuomio ei valitusoikeuden takia ole vielä lainvoimainen.21. päivänä 2008 mies oli kuvannut jo hallussaan olleesta lehtiaineistosta valokuvia käytössään olleelle tietokoneelle. Laittomat tiedostot hän oli nimennyt ”omatekokuvaa”-nimiseen kansioon.Lapsipornoa sisältänyttä materiaalia kertyi sen jälkeen vuosien kuluessa niin, että takavarikon hetkellä lokakuussa 2016 miehellä oli omien kuviensa ja videoidensa ohella netin kautta myös pääsy lapsipornoa sisältäviin aineistoihin.Mies oli hankkiutunut nettipalvelun kautta lukuisiin lapsipornoa sisältäviin netin kuvagallerioihin. Kyseisestä palvelusta hän oli valinnut yhteydenottoa varten sellaisten käyttäjien sähköpostiosoitteita, jotka olivat tarjonneet miestä kiinnostanutta ”kovempaa materiaalia”.Mies oli tallentanut saamaansa aineistoa tietokoneelleen ja sähköpostitililleen. Osaa materiaalista hän oli katsonut netistä tallentamatta sitä. Miehellä oli pääsy useisiin verkkolevypalveluihin.mies oli myös lähettänyt valitsemilleen muille käyttäjille satoja sähköposteja. Hän levitti kuva- ja videotiedostoja ja asetti niitä muiden käyttäjien saataville. Oma lapsipornomateriaali toimi myös maksuna muilta käyttäjiltä saatuun aineistoon.Miehen lähettämissä sähköposteissa oli tuomion mukaan noin 7 500 kuvaa ja noin 600 videota.Lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaava aineisto jaetaan oikeuden mukaan luokkiin 1–3. Luokassa 1 on aineistoa, jossa lapsi poseeraa tai jossa näytetään yksityiskohtia hänen sukuelimistään.Luokassa 2 on pääosin materiaalia, jossa seksuaalinen toiminta kohdistuu lapseen. Luokassa 3 on materiaali, jossa lapseen kohdistuu vakavinta pakottamista tai uhkaamista. Myös alle kuusivuotiaaseen lapseen kohdistuvat luokan 2 teot kuuluvat vakavimpaan luokkaan 3.miehellä oli hallussaan kaikkien luokkien materiaalia. Hän levitti luokkien 1 ja 2 mukaista aineistoa.Miehen toiminta oli käräjäoikeuden mukaan suunnitelmallista. Hän oli koonnut itselleen lapsipornoon johtavia linkkejä, salasanoja ja sähköpostiosoitteita. Suunnitelmallisuuteen viittasivat oikeuden mukaan myös tekoajan pituus ja kielletyn aineiston määrä.