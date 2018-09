Hus aikoo ensi vuonna nostaa loputkin potilasmaksunsa tappiin asti – Maksukorotuksista halutaan kerätä viisi miljoonaa

Kaupunki

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) aikoo nostaa potilailta perittäviä maksuja ensi vuoden alussa.Käytännössä korotus kirpaisisi eniten poliklinikkamaksuissa yhteispäivystyksiä lukuun ottamatta, sillä vuodeosastolla olosta peritään jo nykyisin niin paljon kuin asetus sallii.Lopullisen päätöksen asiasta tekee sairaanhoitopiirin valtuusto myöhemmin tänä vuonna. Husin hallitus käsitteli alustavasti ensi vuoden budjetin linjauksia kokouksessaan maanantaina.Hus laskee keräävänsä korotuksilla noin viisi miljoonaa euroa. Näin voidaan hiukan lieventää tarvetta säästää. Tuottavuustavoite laskee kahdesta prosentista yhteen prosenttiin, mikä Husin kohdalla tarkoittaa, että nykyinen määrä palveluita pitäisi tuottaa 15,8 miljoonaa nykyistä pienemmillä kuluilla.Toisin kuin monet muut sairaanhoitopiirit, Hus korotti takavuosina potilasmaksujaan useita kertoja vain indeksikorotuksen verran eikä niin paljon kuin olisi ollut lainsäädännön rajoissa varaa.Linja muuttui tänä vuonna. Vuodeosastohoidosta peritään siis nykyisin maksimi, mutta käynneistä poliklinikalla ei. Korotukset koskisivat siksi nyt erityisesti niitä. Esimerkiksi lääkärikäynti poliklinikalla maksaa tänä vuonna Husilla 37,20 euroa, kun yläraja olisi 41,20 euroa.Jos korotukset toteutuvat, ne eivät siis koske lainkaan yhteispäivystyksiä, joita on esimerkiksi Jorvissa ja Peijaksessa. Näin siksi, että näistä maksuista on sovittu kuntien kanssa pitkäksi aikaa eteenpäin.ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevia lakeja ollaan parhaillaan uudistamassa.Husissa ensi vuonna luvassa on muitakin isoja muutoksia ihan riippumatta siitä, miten tämän muutoksen tai valtakunnallisen sote-uudistuksen käy.Esimerkiksi jättimäinen tietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön tämän vuoden lopulla Vantaalla ja ensi vuonna vähitellen myös muualla. Helsingissä ison mullistuksen aiheuttaa myös Haartmanin ja Malmin päivystysten siirtyminen Helsingin kaupungilta Husille vuodenvaihteessa.