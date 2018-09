Kaupunki

Sote-uudistus uhkaa asunnottomuuden hoitoa – ”On riski, että häviäjiä olisivat suurten kaupunkien vähä­osaiset

Asunnottomille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Miksi

Asunnottomien

”On riski, että sikiää samantyyppinen sekasotku kuin sen jälkeen, kun toimeentulotuki siirrettiin kunnilta Kelalle.”

Tulevaisuus

Suuri

Katuasunnottomuus selätettiin 2000-luvulla

Vielä