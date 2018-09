Tässä on Helsingin kymmenen kalleinta asuntoa – Luksusta merenrannalla, loppumattomia neliöitä ja muistoja oligarkeista

Kaupunki

Tässä on Helsingin kymmenen kalleinta asuntoa – Luksusta merenrannalla, loppumattomia neliöitä ja muistoja oli

Kallein

Eiranrannan asuntoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvoasuntojen välittäjät suojelevat miljoona-asuntojen ostajien yksityisyyttä.

Hyvin kalliiden asuntojen

Yli miljoonan euron

Toiseksi eniten

Helsingin Sanomat ja Oikotie kuuluvat Sanoma-konserniin.