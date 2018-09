Mies havahtui hetkeksi hereille vesipuisto Serenassa, mutta jatkoi juhlintaa vielä viikon – Lopulta mies tajusi rahoittaneensa 10–15 hengen ryyppyputkea 12 000 eurolla

Kaupunki

nousi junaan elokuun toisena päivänä vuonna 2013 ja kohtasi seurueen, jonka kanssa alkoi keskustella.Mies ei vielä tuossa vaiheessa tiennyt, että kohtaaminen kestäisi monta päivää eikä hänellä olisi siitä jälkeenpäin juuri muita muistikuvia kuin havahtumisia erinäisissä paikoissa Helsingissä, Espoossa ja Lahden seudulla ja iso lasku.Seurueessa oli miehen muistikuvien mukaan ollut miehiä ja naisia. Muiden nimet eivät hänelle jääneet mieleen, mutta mies on kertonut poliisille yhden naisista esitelleen itsensä vanhan suomalaisen elokuvan hengessä ”kauniiksi Veeraksi”. Junassa nautittiin mitä ilmeisimmin alkoholia.Seuraava muistikuva miehellä hetkestä, jolloin hän havahtuu Vesipuisto Serenassa. Hänen herätessään ympäröivän seurueen koko oli kasvanut 10–15 henkeen. Vasta heränneelle miehelle tarjottiin alkoholia.kertoi miehelle, että he olivat junamatkan jälkeen kaikki yhdessä käyneet Itä-Helsingissä ja että miehen puhelin oli seurueen hallussa. Mies halusi puhelimensa takaisin. Tässä vaiheessa hän ei vielä ymmärtänyt olevansa viikon jatkuvien juhlien maksaja.Mies ei muistanut kuinka kauan he olivat olleet Serenassa, mutta jossakin vaiheessa seurue vaihtoi paikkaa ja siirtyi Pikku Huopalahteen Helsinkiin. Mies muistaa yhden seurueen miehistä käyttäneen koko Serenassa ja Pikku Huopalahdessa vietetyn ajan tietokonetta.Jälkeenpäin miehelle selvisi, että tietokonetta oli todennäköisesti käytetty hänen nimissään luvatta tehtyjen pikavippi-, laina- ja luottohakemusten tekemiseen. Viikon aikana haettujen summien määrä vaihteli 400–16 100 euroon.Huipennuksena oli hänen nimissään haettu 49 800 euron asuntolaina. Rahaa nostettiin miehen kolmelta eri pankin tililtä ja lainoja ja luottoja hänen nimissään oli haettu useasta eri yrityksestä.Seurueen oli ilmeisesti ollut mahdollista päästä miehen henkilökohtaisiin ja tilitietoihin käsiksi hänen mukanaan kantamiensa henkilöllisyystodistusten, verkkopankkitunnusten ja avainlukulistan avulla.Mies ei ollut missään vaiheessa havainnut, että hänen lompakkonsa oli väärissä käsissä ja hän on kertonut poliisille erikseen tarkastanut lompakkonsa sisällön Pikku Huopalahdessa ja todennut, että hänen kaikki pankkikorttinsa olivat tallella.on arvioinut, että hänen pankkikorttiaan käytettiin luvatta öisin hänen nukkuessaan. Korttinsa mies kuoletti vasta poistuttuaan seurueesta noin viikon päästä siitä, kun heidät junassa kohtasi.Mies on kertonut poliisille, ettei hän missään vaiheessa viikon aikana ollut yksin. Junassa kohdattu ”Veera” ei ollut miehen muistikuvien mukaan koko ajan paikalla. Seurue oli miehen mukaan käynyt yhdessä myös syömässä majaillessaan Serenassa. Muut olivat syöneet, mies oli juonut yhden oluen.Mies on kertonut jääneensä seurueeseen moneksi päiväksi, koska toivoi saavansa puhelimensa takaisin. Lopulta hän oli poistunut Pikku Huopalahden asunnolta ilman puhelintaan pyydettyään tuttavalta rahat paluumatkaan. Pikku Huopalahdesta mies meni suoraan mökilleen, jossa hän oleskeli jonkin aikaa, ennen kuin teki tapahtuneesta rikosilmoituksen.alkoi pitkäksi venynyt rikostutkinta ja oikeusprosessi, jossa Helsingin käräjäoikeus antoi oman päätöksensä jo syyskuussa 2016.Jutun päätekijöinä pidetyt kolme miestä ja yksi nainen, jonka rikoksen kohteeksi joutunut mies on oikeussalissa tunnistanut junassa kohtaamakseen ”Veeraksi”, saivat käräjäoikeudelta tuomiot varkaudesta, kuudesta petoksesta, neljästä maksuvälinepetoksesta ja kahdesta petoksen yrityksestä. Tuomioiden pituuden vaihtelivat yhden vuoden ja yhden kuukauden mittaisesta vankeusrangaistuksesta yhden vuoden ja viiden kuukauden vankeusrangaistuksiin.Seurueen on todettu nostaneen miehen tileiltä yhteensä noin 12 000 euroa käteistä. Lisäksi mies on maksanut seurueessa viettämien päiviensä aikana taksimatkoja noin 250 euron edestä. Hänen nimissään oli lisäksi haettu pikavippejä, luottoja ja lainoja noin 80 000 euron arvosta.tuomitut valittivat tuomioistaan. Myös rikoksen uhriksi joutunut mies valitti tuomiosta. Hän vaati valtiolta 9 000 euron korvauksia oikeudenkäynnin viivästymisestä. Käräjäoikeudenkäynti lykkääntyi kolmesti, koska syytetyt eivät saapuneet paikalle.Myös hovioikeuden oikeudenkäynnin päivämäärää jouduttiin muuttamaan kolme kertaa, koska jutun todistaja ja tuomioistaan valittaneet henkilöt eivät saapuneet paikalle.Lopulta Helsingin hovioikeus päätti torstaina, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.Sen mukaan tekoja on ”pidettävä varsin paheksuttavina, koska ne on toteutettu järjestelmällisesti ja [uhriksi joutunutta miestä] on käytetty noin viikon ajan kokonaisvaltaisesti hyväksi ottamalla häneltä ensin pankkikortit ja tyhjentämällä hänen pankkitilinsä sekä tämän jälkeen vielä nostamalla hänen nimissään lainoja.” Hovioikeus katsoi myös, ettei oikeuskäsittely viivästynyt niin paljon, että se olisi jotenkin poikennut normaalista. Viivästykset eivät johtuneet viranomaisista ja prosessi oli hovioikeuden mukaan koko ajan edennyt. Kyseessä oli hovioikeuden mukaan ”tavanomainen rikosasia”, vaikka tapahtunut on ”epäilemättä ollut [uhriksi joutuneelle] merkityksellinen.”Tuomiosta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen lokakuun loppuun mennessä.