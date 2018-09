Teinipojat laativat tarkan suunnitelman henkirikoksen toteuttamisesta Helsingissä, kohteena toisen pojan äiti ja isäpuoli – 15-vuotiaalle yli puolitoista vuotta ehdollista

Kaupunki

Teinipojat laativat tarkan suunnitelman henkirikoksen toteuttamisesta Helsingissä, kohteena toisen pojan äiti

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuoden

Suuri

Poliisi takavarikoi

Oikaisu 13. 9. kello 14.37: Uutisen alusta poistettu kohta, jossa kerrottiin kahden pojan tuomitsemisesta. Syytetyistä toinen jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.