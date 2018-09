Mies anasti yhden berliininmunkin ja heilutteli polkupyöräpumppua Käpylässä – Poliisi tutkii tapausta ryöstönä, miestä uhkaa vankilatuomio

Kaupunki

Mies anasti yhden berliininmunkin ja heilutteli polkupyöräpumppua Käpylässä – Poliisi tutkii tapausta ryöstönä

Mies anasti berliininmunkin Käpylässä sijaitsevasta ruokakaupasta heinäkuussa. Berliininmunkin anastamisen yhteydessä vuonna 1990 syntynyt mies oli uhannut kaupan myyjää polkupyörän pumpulla. Tilanne oli yltynyt lopulta miehen ja myyjän väliseksi painiksi. Tämän vuoksi Helsingin poliisi tutkii tapahtumia epäiltynä ryöstönä.



Mies tunnistettiin valvontakamerakuvien perusteella ja poliisin otti miehen kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Mies myönsi kuulustelussa teon, poliisi kertoo.



Tapahtumia tutkitaan ryöstönä miehen käyttämän väkivallan ja sillä uhkailun vuoksi. Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, että olennaista on miten ryöstö on toteutettu, ei se mitä on anastettu.



Käpylässä tapahtunut berliininmunkin anastus siirtyy epäiltynä ryöstönä syyteharkintaan lähiaikoina. Ryöstöstä seuraa vähintään neljän kuukauden ja enintään kuuden vuoden vankeusrangaistus.