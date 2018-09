Joukko Saunalahden koulun irtisanotun rehtorin alaisia kummastelee yllätyspotkuja: ”Nyt meillä todella on kriisi”

Kaupunki

Joukko Saunalahden koulun irtisanotun rehtorin alaisia kummastelee yllätyspotkuja: ”Nyt meillä todella on krii

Elokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksi

Asiaa

Jotkut

Osa

Saunalahden