Pyöräilijälle tuomio liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, mutta ei rangaistusta kolarista Vuosaaressa

pyöräilijän on todettu syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen risteyskolarissa Vuosaaressa.Pyöräilijä ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa Vuotiellä pyörätien jatkeella viime vuoden kesäkuussa. Pyöräilijä lennähti törmäyksen voimasta ensin auton konepellille ja sieltä katuun. Auton tuulilasi meni säpäleiksi.Tuomioistuimen mukaan pyöräilijän olisi pitänyt väistää hänen oikealta puoleltaan tullutta autoa. Autoilija oli jatkamassa matkaansa suojatieltä suoraan eteenpäin eli hänellä oli etuajo-oikeus.syyttivät toisiaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja molemmat katsoivat itse noudattaneensa liikennesääntöjä.Helsingin käräjäoikeus käytti harkintaansa eikä tuominnut pyöräilijälle rangaistusta, koska hänelle aiheutui törmäyksessä vaikeasti hoidettavia vammoja. Pyöräilijä on toipumassa selkänikamamurtumasta ja hänen oikea kätensä on jouduttu leikkaamaan kolmeen kertaan.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, koska valitusaika on kesken.kertoi havainneensa auton, mutta arvioi ehtivänsä tien yli ennen sitä. Pyöräilijä oli juuri parantumassa polvileikkauksesta, joten oikeus epäilee tämän hidastaneen hänen vauhtiaan.Pyöräilijä oli myös siinä käsityksessä, että auto pysähtyisi ennen pyörätien jatketta ja antaisi hänen ylittää ensin. Käräjäoikeuden tulkinnan mukaan pyöräilijä otti kielletyn riskin lähtemällä ajoradan ylitykseen.Tieliikennelain mukaan väistämisvelvollinen saa jatkaa matkaa vain, jos menettelystä ei aiheudu vaaraa eikä estettä muille.Oikeus katsoo, että pyöräilijä oli hetkellisesti huolimaton muun liikenteen tarkkailussa ja ajonopeuksien yhteensovittamisessa.oli lähtenyt liikkeelle Rastilan ostoskeskuksen luota ja kääntynyt Vuotien rampille paikkaan, jossa on liikennevalot. Kun valo muuttui vihreäksi, hän oli ajanut hitaasti kohti toista suojatietä, jossa on myös pyörätien jatke. Suojatie on korotettu ylös ajoradasta.Risteyksen tuntumaan oli pari päivää aiemmin noussut rakennustyömaan aita, joten autoilijan näkyvyys vasemmalle oli heikko. Omien sanojensa mukaan hän ei ehtinyt havaita pyöräilijää ennen törmäystä.Autoilijan vauhti oli tapahtumahetkellä hiljainen, koska se oli lähtenyt liikkeelle edellisistä liikennevaloista eikä ollut ennättänyt vaihtaa ykköstä isommalle vaihteelle.Helsingin käräjäoikeus velvoitti valtion korvaamaan autoilijan oikeudenkäyntikulut. Pyöräilijä sai maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa.