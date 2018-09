Napolilainen pizzakulttuuri saavutti jo Espoon Otaniemenkin – Kauppakeskuksen uuni painaa lähes 2 000 kiloa ja lämpiää 470-asteiseksi

Kaupunki

Napolilainen pizzakulttuuri saavutti jo Espoon Otaniemenkin – Kauppakeskuksen uuni painaa lähes 2 000 kiloa ja

470 astetta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Napolilainen

Napolilaisen

Napolilaiseen

Pikatesti:

Otaniemi

Ravintolan

Ravintolassa