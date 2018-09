Miksi rankkana pidettyä piip-testiä tehdään pienillekin lapsille? – ”Huomattavasti armollisempi kuin Cooperin testi”

Kaupunki

Miksi rankkana pidettyä piip-testiä tehdään pienillekin lapsille? – ”Huomattavasti armollisempi kuin Cooperin

Move-päivä

Jaakkola on kysellyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lähtökohtaisesti tilanne ahdistaa aina, kun jotain mitataan.”

vie tunteet ääripäihin. Kun koulussa on tiedossa kuntomittaus, toisten oppilaiden motivaatio liikkumiseen kasvaa hurjasti – mutta toisia tunti ahdistaa selvästi enemmän kuin tavallinen liikuntatunti ahdistaisi.Näin kertoo yliopistonlehtori Timo Jaakkola https://www.hs.fi/haku/?query=timo+jaakkola , joka on seurannut työkseen satoja ellei tuhansia koululaisten Move-mittauksia eli niin sanottuja ”piip-testejä”. Kuusiosainen fyysisen suorituskyvyn mittaus tehdään tänä vuonna ensi kertaa kaikille Suomen 5- ja 8-luokkalaisille. Ainakin Espoo ja Turku keskeyttivät piip-testit https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005830817.html sen jälkeen, kun espoolainen oppilas sai viime viikolla testin aikana sairauskohtauksen. Sairaalassa oppilas kuoli.lomakkeillaan oppilaiden kokemuksia mittauspäivistä sekä Move-mittauksen pilottivaiheissa että nyt, kun se tehdään kaikille.”Kyllä se aina ahdistaa, kun kouluympäristössä jotain mitataan”, Jaakkola sanoo. ”Siinä on mukana sosiaalinen vertailu: vaikka opettaja ei sitä korostaisikaan, oppilaat aina katselevat, mitä muut tekee.”

Millaista ahdistusta mittaukseen sitten liittyy?

Vanhoihin Cooperin testiin tai 1 500 metrin juoksuun verrattuna viivajuoksu ei siis pääty, ennen kuin oppilas hyytyy.

Move-mittausten

Opettajia on kielletty käyttämästä mittaustuloksia liikunnan arvosanan perusteena.

”Osa menee päätyyn asti, osa luovuttaa vähemmällä.”

Viivajuoksua

”Noin 80 prosenttia oppilaista kuvitteli, että numero tulee testin perusteella.”

”On jännitystä, huolta oman liikunnallisuuden näyttämisestä muiden edessä. Joku saattaa kokea jopa somaattisia oireita, joissa vatsaa vääntää ja pää on kipeä”, Jyväskylän yliopistossa työskentelevä Jaakkola luettelee.Hänen työryhmänsä selvittää koululaisten kokemuksia kuntomittauksesta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Uudet tulokset valmistuvat ehkä jo tänä vuonna.Siinä koululaiset juoksevat 20 metrin pätkiä määrättyyn, kiihtyvään tahtiin niin pitkään kuin jaksavat.Perinteisissä testeissä toivotaan, että testattava juoksee koko matkan tai ajan maksimivauhtia, havainnollistaa Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen professori Urho Kujala https://www.hs.fi/haku/?query=urho+kujala Viivajuoksussa vauhtia kiihdytetään minuutin välein, ja testattava lopettaa testin, kun hän ei enää katso jaksavansa juosta kovemmalla vauhdilla.”Etenkin vähemmän liikuntaa harrastaneille se on kevyempi ja mukavampi”, Kujala sanoo.Timo Jaakkolan havaintojen koululaisten viivajuoksutulokset vaihtelevat 10 juostusta viivasta 120:een.Jos tulokset laitettaisiin paremmuusjärjestykseen, ei niistä tosiaankaan muodostuisi kaunista, keskestä pullistuvaa käyrää.”Aiemmin tippuneet ovat aina alkaneet luonnostaan kannustaa niitä, jotka vielä juoksevat. Ja tämä kannustaminen on ollut hyvä kokemus.”Totaalista uupumista Jaakkola ei ole nähnyt kertaakaan, mutta pitää niinkin pitkälle juoksemista ihan mahdollisena.”Pääsääntöisesti oppilaat ovat suupielet ylöspäin, haluavat mitata itseään, ja aika iso osa yrittää ihan kunnolla.”käytännön toteutus on koulun ja opettajan päätettävissä, mutta tarkkoja sääntöjäkin on.Lapsi saa siis keskeyttää testin milloin vain, mutta erittäin kilpailulliselle lapselle lopettaminen voi olla vaikeaa – etenkin, jos rinnalla on enää muutama luokan paras ja aiemmin pudonneet kannustavat.”Kilpailu ei kuulu tähän”, korostaa yliopistotutkija Arja Sääkslahti https://www.hs.fi/haku/?query=arja+saakslahti , joka on ollut mukana Move-mittauksen ja sen palautejärjestelmän kehittämisessä Jyväskylän yliopistossa.Silti Sääkslahti ymmärtää, että moni voi vaihtaa kilpailuvaihteelle.”Meissä ihmisissä on sellaisia, jotka rakastavat kilpailua, ja he kilpailevat vaikka itsensä kanssa elleivät muiden.”Kun monet vanhemmatkin herkästi kannustavat lapsiaan voittajiksi, mittaustilanteissa korostuvat Sääkslahden mukaan opettajan vastuu ja taito luoda oikea ilmapiiri.”Opettajalla on osaamista tehdä tällaisia mittauksia niin, että ne tehdään mukavassa hengessä eikä tuotaisi kohtuuttoman ikäviä kokemuksia.”on käytetty suomalaisessa koululiikunnassa paikoin jo 1990-luvulta alkaen perinteisten cooper-testien ja 1 500 metrin juoksujen rinnalla.Aiemmin osa opettajista on saattanut käyttää testejä myös arvosanojen perusteena. Asiaa selvitettiin vuonna 2010.”On opettajan ratkaisuista kiinni, miten mittaukset tehdään, ja persoonallisuuskysymys, miten pitkälle haluaa pinnistellä”, Sääkslahti sanoo.

Miksi lapsia täytyy mitata?

”Jos lapsi harrastaa jotakin, niin näkee, miten suorituskyky ja hyvinvointi paranevat. Tai jos harrastuksen lopettaa ja liikkuminen vähenee, niin sekin näkyy.”

Vanhempien

Move-mittaus viivajuoksuineen on kehitetty ennen kaikkea kouluterveydenhoidon tueksi.5. ja 8. luokilla kaikille koululaisille tehdään laaja terveystarkastus, jossa ovat mukana ovat myös vanhemmat. Mittaustulokset antavat tarkastuksen rinnalle tietoa lapsen tai nuoren fyysisestä toimintakyvystä.Tai paljastavat vaikka kännykkäjumeja.”Jos lapsella on päänsärkyä ja tiedetään, että niskan ja hartioiden liikkuvuus on huono, voidaan keskustella, mitä tehdä, jotta särky helpottaisi”, Sääkslahti sanoo.Opettajan näkökulmasta testi on keino havainnollistaa oppilaille näiden fyysisen suorituskyvyn kehitystä.tehtäväksi koululaisten mittauksessa jää pitää koulu ajan tasalla lapsen terveydentilasta. Viivajuoksu on sen verran rankka, ettei sitä saa tehdä esimerkiksi flunssassa tai jos lapsella on sydänoireita.”Ja sairaana ei pidä tulla kouluun”, Sääkslahti sanoo.Jaakkolan työryhmän toimeksiantona on keksiä keinoja, joilla Move-testaustunteja saataisiin vähemmän ahdistaviksi.Hän nimittäin veikkaa Move-testauksille viivajuoksuineen pitkää ikää suomalaisessa koululiikunnassa – ja myös muulloin kuin vain 5. ja 8. luokalla.”Viivajuoksu on kansainvälisesti erittäin käytetty kestävyyskunnon mittari, joka on tullut suomalaiseen liikuntaan jo 1990-luvulla. Se on huomattavasti armollisempi kuin Cooperin testi.”