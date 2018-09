Kuka tämän suunnitteli? Arvotalon umpiseinään on puhkaistu yksinäinen ikkuna, taustalla ”jännittävä ja traaginen” tarina

Kaupunki

Kuka tämän suunnitteli? Arvotalon umpiseinään on puhkaistu yksinäinen ikkuna, taustalla ”jännittävä ja traagin

Yksinäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putkarakennus

Nykyarkkitehdit

Palomuureja

1.

2.

3.

4.