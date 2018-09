”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

Kaupunki

”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Te

Hälytys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisia

Määttä

Ensihoidossa

Entistä

On myös

Joulukuussa