Lemminkäinen hävisi kiistan Riipilän metsästä – Louhintavalitus meni nurin hallinto-oikeudessa

hallinto-oikeus on hylännyt Vantaan Riipilän metsää koskevan valituksen. Maanrakennusyhtiö Lemminkäinen Infra oli valittanut Vantaan ympäristölautakunnan kielteisestä ympäristölupapäätöksestä.Hallinto-oikeuden tuomio tarkoittaa, että ympäristölautakunnan kielteinen kanta louhinnalle jää siten voimaan.Lemminkäinen on yrittänyt saada avolouhosta Vantaan ja Nurmijärven rajan tuntumaan Riipilän alueelle jo kymmenen vuoden ajan.Asukkaiden sinnikäs vastarinta on eri käänteissä torpannut yhtiön hankkeet. Myös Vantaan kaupunki ja Nurmijärven kunta ovat suhtautuneet hankkeeseen nihkeästi.Valituskäsittelyssä Lemminkäinen oli supistanut 16,7 hehtaarin louhinta-aluetta 11 hehtaariin, jolloin louhinta sijoittui kauemmaksi asutuksesta. Hallinto-oikeus huomautti, ettei uusi ympäristölupaharkinta kuulu valitustuomioistuimelle.hallinto-oikeus perusti Uudenmaan maakuntakaavoitukseen. Sen mukaan Riipilän alueen maankäyttö on muuttumassa taajamarakentamista varten.Suunnitellulle taajama-alueelle olisi louhintasuunnitelmien mukaan tullut 11 hehtaarin jyrkkäseinäinen alue, jonka maapinta olisi 15–35 metriä maanpinnan alapuolella.Maakuntakaavassa Riipilän kautta kulkee myös seudullisesti merkittävä viherväylä, jonka toteutusta louhinta hankaloittaisi.Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.