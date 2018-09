Koulupäivien loppumista aikaistettiin Espoossa, mutta kukaan ei tiedä miksi – Viesti rehtoreille: ”Asian vastustamiseen ei kannata laittaa energiaa”

Kaupunki

Koulupäivien loppumista aikaistettiin Espoossa, mutta kukaan ei tiedä miksi – Viesti rehtoreille: ”Asian vastu

Espoon

Kouluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa kouluista

Närää asiassa

Kello kahdelta

Vaikka uusi

Taustalla on