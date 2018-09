Poliisi varoittaa viesteistä, joissa uhataan syytteillä pornon levittämisestä – Viestissä käsketään maksamaan 200 euroa, jotta ongelmilta välttyisi

Kaupunki

Poliisi varoittaa viesteistä, joissa uhataan syytteillä pornon levittämisestä – Viestissä käsketään maksamaan

Helsingin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005210623.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005760398.html

Poliisin mukaan

Kaikki Helsingin