Espoo saattaa kokonaan ulkoistaa yhdessä kaupunginosassa vanhuksilleen kotihoidon

suunnitellaan ensi vuodeksi kokeilua, jossa yhden kaupunginosan kotihoidon palvelut ulkoistettaisiin kokonaan.Sosiaali- ja terveyslautakunta pui asiaa ensi viikon kokouksessaan. Päätöstä ei vielä lyödä varsinaisesti lukkoon vaan poliitikoille vasta esitellään alueellista ulkoistamista koskevaa selvitystä.hoitaa itse nykyisin 82 prosenttia kotihoidon käynneistä, 12 prosenttia hoidetaan ostopalveluna ja kuusi prosenttia palvelusetelillä.Vammaispalveluissa ostopalvelun käyttö on tavallista.Iäkkäillä espoolaisilla ostopalveluun turvaudutaan yleensä tilanteessa, jossa kaupungin oma palvelu ei syystä tai toisesta riitä. Esimerkki voi olla vaikka tilanne, jossa jollain alueella kotihoidon tarve on räjähtänyt käsiin tai asiakas tarvitsee säännöllisesti apua myös öisin.Kokeilussa yhdellä alueella siis siirryttäisiin kokonaan ostopalveluun. Alue olisi pienempi kuin kotihoidon nykyiset alueelliset toimintayksiköt, joita on Espoossa viisi.ulkoistamisia on Suomessa aiemmin kokeiltu ainakin Lahdessa, Tampereella ja Turussa.Virkamiehet arvioivat, että ulkoistaminen toisi säästöjä Espoossa, mutta niiden tarkkaa määrää on vaikea arvioida.Asiakastyytyväisyyskokeilussa on aiemmin arvioitu, että kaupungin omiin palveluihin ja ostopalveluihin on oltu suunnilleen yhtä tyytyväisiä. Myös vanhusneuvosto kannattaa kokeilua.