Helsingin koulujen kirjasäästöt saavat opettajat ja vanhemmat keksimään epätoivoisia keinoja – Sanakokeiden sanalistoja päntätään jopa kännykkäkuvista

Helsingin koulujen kirjasäästöt saavat opettajat ja vanhemmat keksimään epätoivoisia keinoja – Sanakokeiden sa

1. Vanhemmat ostavat itse lapselleen kirjan

2. Opettaja kokoaa oppimateriaalia itse

3. Kirjan saa kotiin vain yhdeksi yöksi ennen koetta

4. Matematiikan harjoitukset lasketaan kirjan sijasta vain vihkoon

5. Oppilaat kuvaavat esimerkiksi sanakoetta varten sanalistan opettajan kirjasta ja jakavat kuvan tätä varten perustetussa Whatsapp-ryhmässä.