Asukkaat valittivat Hermannin Violanpuiston tuhoamisesta oikeuteen – Helsinki jatkaa puiston mylläämistä

Hermannin kaupunginosan asukkaista ja Helsingin kaupungin napit vastakkain saattanut väliaikaisen päiväkotipaviljongin rakentaminen Violanpuistoon ratkeaa Helsingin hallinto-oikeudessa.Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi luvan Violanpuiston tilapäisen päiväkodin rakentamiseksi 14. syyskuuta eli viime viikon perjantaina. Kaupunki aloitti rakennustyöt heti maanantaina.Samana maanantaina Helsingin hallinto-oikeuteen jätettiin Hermannin asukkailta peräisin oleva valitus, jossa vaadittiin rakennusluvan hylkäämistä. Hermannilaisten aktiivien mielestä heitä ei ole asianmukaisesti kuultu eikä paikka puistossa ole oikea.ympäristötoimiala jatkaa valituksesta huolimatta valmistavia töitä Violanpuistossa. Kaupunki toivoo hallinto-oikeudelta pikaista ratkaisua. Alueella on huutava pula päiväkotipaikoista, ja työmaa on jo nyt viisi viikkoa myöhässä aikataulusta.Violanpuiston paviljonkipäiväkodin on määrä aloittaa ensi vuoden alussa. Paviljongissa olisi hoitopaikat 120 lapselle. Yhteensä Helsingin tarve tänä vuonna on 1 200 uutta hoitopaikkaa.Hermannin asukkaiden keskuudessa päivähoitopaikkojen tarve ymmärretään. Esimerkiksi Facebookin Hermannin vanhemmat -ryhmässä ollaan kuitenkin kaupungin tiedottamisvajeen lisäksi tyrmistyneitä puiston osittaisesta turmelemisesta ja liikenteen lisääntymisestä alueella.Hallinto-oikeudesta vahvistettiin torstaina, että rakennuslupapäätöksestä tehty valitus on siellä vastaanotettu. Hallinto-oikeus on pyytänyt osapuolilta lisäselvityksiä. Asian varsinaiseen käsittelyyn päästään aikaisintaan ensi maanantaina, hallinto-oikeudesta arvellaan.