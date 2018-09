Poliisi: ”Nasujaisten” jatkot kärjistyivät Vantaalla sivullisten hakkaamiseksi – juhlijoilla ollut mukanaan myös teräaseita

Kaupunki

Poliisi: ”Nasujaisten” jatkot kärjistyivät Vantaalla sivullisten hakkaamiseksi – juhlijoilla ollut mukanaan my

Lukio-opinnot

Nasujaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nasujaiset

aloittaville järjestettävät niin kutsutut nasujaiset ovat Itä-Uudenmaan poliisin mukaan riistäytyneet väkivallanteoiksi Vantaalla.Poliisi on saanut muun muassa Martinlaakson Jokiuoman puiston ympäristön asukkailta palautetta nasujaisten jatkojen aiheuttamista häiriöistä. Myös rikosilmoituksia on tehty.jatkoja seuraamaan on tullut koulujen ulkopuolisia henkilöitä, joista osan tarkoituksena on poliisin mukaan ollut aiheuttaa eripuraa ja häiriöitä juhlijoiden keskuudessa. Usein liikkeellä on ollut 5–8 henkilön joukkioita, jotka ovat ottaneet kohteekseen jonkin juhlijan, poliisi kertoo.Puistossa ja Heurekan rannassa Tikkurilassa ovat sivulliset ihmiset joutuneet väkivallan uhreiksi. Poliisin mukaan heiltä on esimerkiksi pyydetty ensin tupakkaa, minkä jälkeen heitä on lyöty kasvoihin.Tänä vuonna juhlijoiden on nähty kantavan myös teräaseita, poliisi kertoo.tai nahkiaiset ovat koulujen oppilaiden vapaa-ajallaan järjestämiä tapahtumia.Tänä syksynä niitä on järjestetty Vantaalla useana peräkkäisenä perjantaina.