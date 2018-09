Kapinalippu nousi asunnottomien asuntolan lipputankoon Hietaniemenkadulla – Tuntematon pilailija onnistui täydellisesti: lippu on jumissa eikä sitä saada alas

Kaupunki

Kapinalippu nousi asunnottomien asuntolan lipputankoon Hietaniemenkadulla – Tuntematon pilailija onnistui täyd

”Tiedän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Edellisellä kerralla hän hinasi tankoon banaanin.”

Pihalle tullut

Syy siihen

Hietaniemenkadun