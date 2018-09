Kaupunki

Tuleeko Helsinkiin Suomen ensimmäinen valvottu pistotila huumeiden­käyttäjille? – Helsingin valtuusto käsittel

Tällä viikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimman

”Me totta kai kannatetaan

Valvottua pistotilaa

Huumeongelma näkyy