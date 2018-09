”Tällä kertaa sattuu vain yksi kolari” – Pasilan työmaasumpussa yksikään liikkuja ei tunnu tietävän, missä pitäisi olla

Kaupunki

”Tällä kertaa sattuu vain yksi kolari” – Pasilan työmaasumpussa yksikään liikkuja ei tunnu tietävän, missä pit

Arkiaamu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä kertaa

Normaalisti

Kello on hiukan yli kahdeksan. Pahin ruuhka siltä tunnilta Pasilassa on juuri ohi, kun kahdeksaksi töihin menneet ovat ohittaneet Pasilan aseman.Tai siis sen, josta tulee Pasilan asema, kun asema-, kauppa- ja toimistokeskus Tripla – virallisemmin ja hienommin Mall of Tripla – avataan sen valmistuttua syksyllä 2019.Nyt alue on työmaana Itä-Pasilasta Pasilansillan ylitse Länsi-Pasilaan. Tämä on aiheuttanut muutoksia liikenteeseen. Tilaa on viety niin autoilijoilta, pyöräilijöiltä kuin jalankulkijoilta.Autokaistojen määrää on supistettu työmaan takia, ja jalankulkijat sekä pyöräilijät on sullottu ohittamaan Pasilan asema niin pohjois–etelä-suunnassa kuin itä–länsisuunnassa entisten omien väylien sijasta puoliksi lohkotuille alueille.Kadunkulmiin kerääntyy nopeasti kumpaakin sorttia ihmisiä, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Punaisten palaessa ihmisillä ei tunnu olevan täyttä varmuutta siitä, missä kunkin pitäisi seisoa.sattuu vain yksi kolari. Puoli yhdeksän aikaan mies pujottelee polkupyörällä Asemapäällikönkadun ylitse ihmisvilinässä pohjoiseen päin ja törmää pyöränsä vierellä odottavan naisen pyörään. Ketjusuoja rämähtää ja näyttää osin irtoavan. Tämä ei tunnu haittaavan miestä, joka jatkaa pysähtymättä matkaansa pohjoiseen.Nainen sormeilee hämmentyneenä ketjusuojaa ja vilkaisee miehen perään hölmistyneenä, kunnes päätyy vilauttamaan sormellaan kansainvälisen.Tämä ei ole suinkaan harvinaista, kertovat Pasilan lähes päivittäin työmatkallaan ohittavat pyöräilijät. Reitti on ahdas, jalankulkijat ja pyöräilijät parveilevat samoilla neliöillä, ja pikkuvahinkoja ja vaaratilanteita sattuu alati., kun rakennustyömaata ei Pasilassa ole, pyörätie jatkuu esteettömänä Pohjoisbaanalta suoraan Ratapihantien länsireunaa Pasilansillan alitse kohti etelää ja Helsingin keskustaa. Pasilan ohittaminen ottaa pari minuuttia.Nyt aamupyöräilijä – ja jalankulkija – joutuu vaihtamaan Ratapihantien ylitse sen itäpuolelle, seisomaan reittivalinnasta riippuen kolmissa tai neljissä liikennevaloissa, ja matkaan kuluu useita minuutteja.Sama toistuu aamuruuhkan lisäksi iltapäiväruuhkassa pohjoiseen päin.Pyöräily on lisääntynyt eri puolilla Helsinkiä huimasti viime vuosina. Ainoa suunta, jossa määrät eivät ole lisääntyneet, on pohjoinen. Vaikka Pohjoisbaana avattiin 2017, pyöräilijöiden määrä on sillä suunnalla vuodesta 2015 vähentynyt.Se johtuu Pasilasta.