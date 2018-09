Vantaalaismiesten asunnoista löytyi kiellettyjä aineita ja paljon käteistä – Krp epäilee isoa dopingrikosta, mutta salakuljettaja on kateissa

Kaupunki

(krp) epäilee, että 47-vuotias latvialaismies salakuljetti Suomeen yli 800 käyttöjakson verran eri dopingaineita. Suurin osa poliisin takavarikoimista aineista oli testosteronia ja anabolisia steroideja.Salakuljetettu määrä oli melko suuri, sillä törkeän dopingrikoksen rajana on pidetty kymmentä käyttöjaksoa. Siihen nähden kyse on 80-kertaisesta törkeästä dopingrikoksesta.Latvialaismiehen epäillään lähettäneen syksyn 2017 aikana Latviasta Suomeen dopingaineet pahvilaatikoissa kaakkoissuomalaiseen hotelliin ja tullut itse perässä hakemaan lähetykset. Tämän jälkeen mies on epäilyjen mukaan välittänyt aineet 50-vuotiaalle vantaalaismiehelle, joka on puolestaan hoitanut dopingin jakelun muualle Suomeen.dopingaineiden lisäksi poliisi löysi vantaalaismiehen asunnosta yli 10 000 euroa käteistä. Myös toisen vantaalaisen, 21-vuotiaan miehen, asunnosta löydettiin dopingaineita, joiden epäillään olevan peräisin vanhemmalta vantaalaismieheltä.Poliisi ei ole tavoittanut rikoksista epäiltyä latvialaismiestä.Keskusrikospoliisi on saanut tapaukseen liittyvän esitutkinnan valmiiksi ja syyteharkinta on nyt Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa.