Vantaalaislapsille tarjoillaan kohta vegaanista ruokaa – Päiväkodit kokeilevat menekkiä marraskuusta lähtien

aloittaa päiväkodeissa marraskuun alussa kaksi kuukautta kestävän vegaaniruokakokeilun. Kokeilu sai alkunsa kaupungille tulleista vegaaniperheiden huoltajien kyselyistä.Vantaan varhaiskasvatuksen mukaan kokeilu on vapaaehtoinen ja suunnattu lapsille, joiden perheissä noudatetaan vegaanista ruokavaliota. Vegaaninen ruokavalio tarkoittaa, ettei ruoan raaka-aineiden joukossa ole eläinperäisiä tuotteita kuten lehmänmaitoa, kananmunaa, lihaa tai kalaa.Vegaaniruokaa on tarjolla päiväkodin aamupalalla, lounaalla ja välipalalla sekä ympärivuorokautisissa päiväkodeissa lisäksi päivällisellä ja iltapalalla.kaupunki on pyytänyt kokeiluun mukaan haluavia perheitä ilmoittamaan osallistumisestaan omaan päiväkotiinsa ja täyttämään erityisruokavaliolomakkeen lokakuun yhdeksänteen päivään mennessä. Marraskuun viidentenä päivänä alkava kokeilu kestää vuoden loppuun asti.Kokeilun avulla on tarkoitus arvioida muun muassa vegaaniruoan menekkiä ja kustannuksia ja niiden perusteella päättää vegaaniruokatarjoilun mahdollisesta jatkosta.Vantaalla on alkanut vastaava kokeilu tänä syksynä Martinlaakson koulussa ja Tikkurilan lukiossa.