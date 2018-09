Petosvyyhti Helsingin seudulla: Yritys pumppasi petollisten lainojen ja tekaistujen laskujen avulla 150 000 euroa ulkomaisille tileille

Kaupunki

Petosvyyhti Helsingin seudulla: Yritys pumppasi petollisten lainojen ja tekaistujen laskujen avulla 150 000 eu

petosrikosvyyhti on siirtymässä Itä-Uudenmaan poliisin käsistä syyteharkintaan. Poliisi epäilee, että huijauksilla haalittu saalis on lähes 150 000 euroa.Epäillyissä petoksissa taktiikkana oli poliisin mukaan se, että tekijät nostivat yrityksen tiedoilla rahoituslainoja sekä myivät perusteettomia myyntilaskuja. Uhreina oli yli kymmenen yritystä.Poliisi kuvailee toiminnan olleen hyvin laajamittaista ja suunnitelmallista vuoden 2017 aikana.”Petosrikosten lisäksi asiassa on syytä epäillä myös törkeää väärennystä, sillä on syytä epäillä että yhtiöstä on toimitettu vääränsisältöiset tilinpäätösasiakirjat Patentti- ja rekisterihallitukseen, joiden avulla yhtiön taloudellista tilaa on vääristelty. Siten on saatu erehdytettyä rahoitusyhtiöitä”, Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa.Yksi epäillyistä on poliisin mukaan yrityksen vastuuhenkilönä toiminut henkilö. Pääepäiltyjä on toinenkin.”Poliisin suorittamien esitutkintatoimenpiteiden kautta selvisi, että merkittävä osa oikeudetta saaduista rahoituslainoista on päätynyt ulkomaisten tilien kautta toisen epäillyn haltuun.”Poliisi etsintäkuulutti epäillyn, joka löytyi Espanjasta. Sieltä hänet on luovutettu Suomeen poliisin haltuun.esitutkintansa viime kesän ja alkusyksyn aikana. Siinä hyödynnettiin talousrikostutkinnassa hiljattain käyttöön otettua nopeutetun tutkinnan mallia.Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.