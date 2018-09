Kaksi Husin erikoislääkäriä sai syytteet kuolemantuottamuksesta – syyte kuolemasta on lääkärien keskuudessa hyvin harvinainen

Kaupunki

sydänleikkauksiin erikoistunutta lääkäriä on saanut syytteet kuolemantuottamuksesta. Molemmat erikoislääkärit ovat työskennelleet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin palveluksessa.Helsingin käräjäoikeuteen saapuneiden syytteiden mukaan kuolemantuottamuksen epäillään sattuneen sydänleikkaukseen liittyen vuonna 2013. Muut syytteen perusteena olevat seikat tulevat ilmi vasta, kun syyte luetaan käräjäoikeudessa.Syytteen käsittelypäivää ei vielä ole päätetty. Molemmat lääkärit ovat poliisitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen ja katsoneet menetelleensä täysin lääketieteen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.kuolemantuottamuksesta on lääkärien keskuudessa hyvin harvinainen, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. Sen mukaan koko Suomessa nostettiin yhteensä 20 lääkäriä vastaan syyte kuolemantuottamuksesta vuosina 2012–2017.Syytteistä kaksi oli laadultaan törkeitä. Syytteissä epäiltiin kaikkiaan 17 potilaan kuolemantuottamusta.Suomessa työskentelee yli 20 000 lääkäriä.harvinaisempaa on se, että kaksi lääkäriä on syytteessä samasta kuolemantuottamuksesta. HS:n selvityksessä vuosilta 2012–2017 oli yhteensä kolme tällaista tapausta.Kuolemantuottamuksesta saa tuomion, jos huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman. Laissa ei ole säädöksiä siitä, mitkä teot katsotaan kuolemantuottamukseksi.voi syyllistyä laiminlyönnillä sellainen henkilö, jolla on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää kuolema. Kuolemantuottamukseen syyllistynyt voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajaylilääkäri on tämän viikon lomalla, joten Husista ei ollut saatavissa kommenttia asiaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin Terhikin mukaan molempien lääkärien oikeudet ovat täysimääräisesti voimassa.