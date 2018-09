Kaupunki

Miksi Hermannissa vastustetaan raivokkaasti pienten lasten päiväkotia? Oikeuskärhämäksi roihahtanut riita Viol

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympäristö-

Tänä

Nämä

Osa

hallinto-oikeudessa on käsittelyssä valitus Helsingin Hermannissa sijaitsevan Violanpuiston tilapäisen päiväkodin rakennusluvasta.Helsingin kaupunkiympäristön toimiala sai työmaan aloitusluvan maanantaina 14. syyskuuta. Sen myönsi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Heti samana päivänä Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara) aloitti puistossa päiväkotipaviljongin alustavat rakennustyöt.Puistoon ajoi maansiirtokone, ja seuraavana päivänä kaadettiin jo jalava. Ei auttanut, että puuhun oli kiinnitetty valkoinen pahvinen ihmishahmo punaisine sydämineen suojelemaan puita. Eikä auttanut Facebookin Hermannin vanhemmat -ryhmässä esitetty huoli työmaakoneiden ja kuljetusautojen aiheuttamasta vaarasta lapsille.Viime perjantaina päivätyllä kirjeellä asukkaille ilmoitettiin paalutusten aloittamisesta. Rakennus valmistuu arviolta loka–marraskuussa.ja lupajaoston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen jo 14. syyskuuta iltapäivällä. Valituksella oli 28 allekirjoittajaa.Työmaan naapurit vaativat hallinto-oikeutta asettamaan rakennusluvan täytäntöönpanokieltoon. He pitävät päiväkotia asemakaavan vastaisena, rakennuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena sekä hankkeen valmistelua virheellisenä.Rakennustyöt Violanpuistossa kuitenkin jatkuvat. Saatuaan aloitusluvan rakentajalla on pohjatöihin melko mittavat lainmukaiset oikeudet: se voi keriä nurmikkoa rullalle, kaataa puita ja paaluttaa, kuten Stara on nyt tehnyt.Tähän mennessä hallinto-oikeus on ehtinyt vasta pyytää osapuolilta eli Helsingin kaupungilta ja valittajilta lisäselvityksiä.Rakennusluvista tehtyjen valitusten keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on 8,6 kuukautta. Se on pitkä aika. Työmaa oli jo aloittaessaan viisi viikkoa myöhässä aikataulusta.Vuoden 2019 alusta 120 lapsen on määrä saada Violanpuiston päiväkodista hoitopaikka. Seuraavaksi Staran pitäisi aloittaa Käpylän Louhenpuistossa tilapäisen paviljonkipäiväkodin rakentaminen. Lupajaosto päättää rakennusluvasta nyt perjantaina.vuonna Helsinki yrittää rakentaa päivähoitopaikat 1 200 lapselle. Uudet paviljonkipäiväkodit ovat aloittaneet syksyllä Jakomäessä, Oulunkylässä ja Pitäjänmäessä.Helsinki koettaa saattaa yhä useamman helsinkiläislapsen varhaiskasvatuksen piiriin. Kaupunki muun muassa aloitti 1. elokuuta vuoden mittaisen kokeilun, jossa viisivuotiaille tarjotaan maksutonta varhaiskasvatusta.Helsingissä on huutava pula päivähoitopaikoista. Kaupunki yrittää rakentaa päiväkoteja paikkoihin, joissa ne olisivat siellä missä lapsetkin. Tällainen on myös Hermannin, Vallilan ja Kalasataman seutu. Sen nykyiset päiväkodit ovat täynnä.Hermannissa asuu paljon lapsiperheitä. Mikä saa vanhemmat vastustamaan viisivuotiseksi tarkoitetun paviljonkipäiväkodin rakentamista? Huoli puistosta ja huoli lasten turvallisuudesta rakentamisen aikana? Kenties myös lisääntyvä autoilu päiväkotiin, kun lasten saattoliikenne alkaa?ovat varmastikin varteenotettavia huolenaiheita. Mutta ne tuskin yksin olisivat saaneet hermannilaisia valittamaan Helsingin hallinto-oikeuteen.Valituksesta huokuu pettymys Helsingin kaupungin päätöksentekoon, tiedottamiseen ja siihen, että lakisääteinen vuorovaikutusprosessi on hermannilaisten näkökulmasta ollut lumetta.Päätökset erinäisten lautakuntien ja katselmuksen kautta rakennusluvan myöntämiseen on tehty kiireesti. Erään päätöksen yhteydessä naapureille annettiin reagointiaikaa koulujen päättäjäisviikonlopun verran. Toisesta päätöksestä hermannilaiset tekivät 78 huomautusta, jotka kaupunki mahdutti tiivistelmässä yhteen liuskaan.”Valittaminen on tehty mahdottomaksi. Ei ehkä ole rikottu lakia, mutta ei tämä hyvän tavan mukaista ole ollut. Me olemme joutuneet tekemään hirveästi työtä, kun kaikki tieto on pitänyt pyytää tai vaatia”, kommentoi eräs hermannilainen keväällä alkanutta prosessia.”Nämä ovat olleet pieniä turhauttavia juttuja, jotka ovat luoneet epävarmuuden tilan. Viestintä on ollut huonoa, ja asukkaille on tullut semmoinen olo, että tässä on jotain mätää.”hermannilaisista on sitä mieltä, että Violanpuiston päiväkotihankkeessa on menty alusta pitäen vinoon.Jo itse paikan sopivuudesta olisi heidän mukaansa pitänyt käydä kunnon keskustelu. Näin ei heistä ilmeisestikään ole toimittu.Ja jos kahdesta osapuolesta toisen mielestä on menty vinoon, se riittää. Silloin on menty vinoon.Huonosti hallittu prosessi johtaa huonoon lopputulokseen. Ei ole kenenkään etu, että perheen kipeästi tarvitseman päiväkotipaikan kohtalo ratkaistaan hallinto-oikeudessa.